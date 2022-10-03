"الصواريخ الاستراتيجية" السعودية تطرح 175 وظيفة للرجال والنساء

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن حاجة قوة الصواريخ الإستراتيجية الملكية، لمن يشغل 175 وظيفة من الرجال والنساء.

وقالت صحيفة “سبق” السعودية الوظائف المذكورة مطلوبة لبند التشغيل والصيانة في عدة تخصصات وهي لحملة المؤهلات من الابتدائية حتى البكالوريوس.

ودعت الدفاع السعودية الراغبين في التقدم لتلك الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط، إلى التقديم من خلال بوابة التوظيف في الفترة من 9 إلى 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وفي وقت سابق، وجه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الشكر لوزارة الدفاع ورجالها بقيادة الأمير خالد بن سلمان، لقدرتها على زيادة الاكتفاء الذاتي من الصناعات العسكرية إلى 15%.

وقال ابن سلمان: “نشكر الجهود المخلصة لرجالات وزارة الدفاع وما وصلت إليه من تقدم كبير مع تنفيذ برنامج تطوير الوزارة، وما تحقق من ارتفاع في الاكتفاء الذاتي الداخلي للصناعات العسكرية من 2% إلى 15%، مؤملاً أن يصل إلى 50 % تحت قيادة وإشراف وزير الدفاع ومنسوبي الوزارة”.