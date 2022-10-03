لاتفيا.. حزب رئيس الوزراء يفوز بالانتخابات البرلمانية

فاز حزب الوحدة الجديدة الذي يتزعمه رئيس وزراء لاتفيا كريسيانيس كارينز في الانتخابات البرلمانية، حسبما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في البلاد اليوم الأحد.

تظهر النتائج الأولية، أن حزب الوحدة الجديدة استحوذ على 26 مقعدا في برلمان لاتفيا المؤلف من 100 مقعد. ويأتي اتحاد الخضر والمزارعين في المركز الثاني برصيد 16 مقعدا. 9 دول أوروبية تصدر بيانا مشتركا يؤيد انضمام كييف إلى “الناتو” بينما تأتي القائمة الموحدة في المركز الثالث بـ15 مقعدا، وفقا لوكالة شينخوا للأنباء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي