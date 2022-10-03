وكالة: محادثات غير معلنة بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن أوكرانيا وحلف الأطلسي

قال البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان التقى بكبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إبراهيم قالين في إسطنبول يوم الأحد. ولكن الزيارة لم يتم الإعلان عنها.

وبحسب وكالة رويترز، ناقش الطرفان “التقدم المحرز في انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي”.

كما ناقش الجانبان، موقف تركيا من الاستفتاءات التي نظمتها روسيا بشأن انضمام جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون إلى روسيا الاتحادية.

وفي وقت سابق أمس الأحد، قالت الرئاسية التركية، في بيان، إن “قالين وسوليفان يشددان على ضرورة تركيز الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية وفق القانون الدولي”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة تركيا تعلن موقفها من انضمام دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون إلى روسيا