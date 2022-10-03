الانتخابات الرئاسية البرازيلية تتجه لجولة الإعادة بين لولا وبولسونارو

قالت لجنة الانتخابات العليا في البرازيل، اليوم الاثنين، إن الزعيم البرازيلي الحالي غايير بولسونارو وخصمه الرئيسي الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، سيشاركان في جولة الإعادة الرئاسية في وقت لاحق من هذا الشهر.

ولم يتمكن المرشحان من الحصول على أكثر من 50 في المئة من أصوات الناخبين في الجولة الأولى.

مع فرز أكثر من 97% من الأصوات في انتخابات الأحد، حصل بولسونارو على 43.63%، بينما حصل لولا على 47.93%.

وقالت لجنة الانتخابات العليا في البرازيل على موقعها الإلكتروني، “الانتخابات تتجه إلى جولة الإعادة”.

وسط منافسة شرسة بين بولسونارو ولولا… انطلاق الانتخابات الرئاسية في البرازيل

وأجريت انتخابات رئاسية في البرازيل يوم الأحد. ولكي يستطيع أي مرشح الفوز عليه الحصول على أكثر من 50% من أصوات الناخبين بالجولة الأولى.