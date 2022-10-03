كيف يمكن أن يختفي الناتو بسبب روسيا؟

قال العقيد المتقاعد بالقوات المسلحة الأمريكية، والمستشار الكبير السابق لوزير الدفاع، دوغلاس ماكغريغور، لقناة فوكس نيوز، إن رغبة بولندا وبعض النخب الأمريكية في خوض حرب مع روسيا ستؤدي إلى اختفاء الناتو.
وقال: “لا أحد في الناتو مهتم بالحرب مع روسيا، باستثناء بولندا. إذا واصلنا الالتزام بهذا، فسنرى كيف سينهار الناتو ويختفي ببساطة. لا أحد يريد القتال مع روسيا، باستثناء البولنديون وعدد قليل من الناس في واشنطن”.
وأوضح أيضًا أن الغالبية العظمى من المواطنين الألمان يعارضون المواجهة العسكرية مع روسيا.
أشارت روسيا مرارًا وتكرارًا إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة. وقال المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف إن توسيع الحلف لن يجلب المزيد من الأمن إلى أوروبا، لأن الكتلة لها طابع عدواني. كما أشارت وزارة الخارجية الروسية، تظل موسكو منفتحة على الحوار مع الناتو، ولكن على قدم المساواة، بينما يجب على الغرب التخلي عن سياسته في عسكرة القارة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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