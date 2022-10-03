كيف يمكن أن يختفي الناتو بسبب روسيا؟

وقال: “لا أحد في الناتو مهتم بالحرب مع روسيا، باستثناء بولندا. إذا واصلنا الالتزام بهذا، فسنرى كيف سينهار الناتو ويختفي ببساطة. لا أحد يريد القتال مع روسيا، باستثناء البولنديون وعدد قليل من الناس في واشنطن”.

أشارت روسيا مرارًا وتكرارًا إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة. وقال المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف إن توسيع الحلف لن يجلب المزيد من الأمن إلى أوروبا، لأن الكتلة لها طابع عدواني. كما أشارت وزارة الخارجية الروسية، تظل موسكو منفتحة على الحوار مع الناتو، ولكن على قدم المساواة، بينما يجب على الغرب التخلي عن سياسته في عسكرة القارة.