وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة “ذا تايمز” فإن منظم الطاقة البريطاني Ofgem، أشار إلى أن عددا من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز قد تفلس.

وأضاف التقرير أنه من المرجح أن يؤدي الإعلان إلى زيادة الخوف من انقطاع التيار الكهربائي المخطط لهK حيث تعتمد بريطانيا على محطات الطاقة التي تعمل بالغاز للحصول على الحصة الأكبر من إمدادات الكهرباء.

هذا وصعد الغرب ضغوط العقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة. وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس. وصرحت روسيا مرارا وتكرارا أن روسيا ستحل جميع المشاكل التي يخلقها الغرب لها.