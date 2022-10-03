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مقتل 3 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة على منزل في مينيسوتا الأمريكية.. فيديو

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
قال مسؤول محلي في ولاية مينيسوتا الأمريكية إن طائرة صغيرة اصطدمت بمنزل، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الثلاثة الذين كانوا على متنها، فيما نجا بصعوبة إثنان من سكان المنزل، ولم يصابا بأذى.

وأضاف المسؤول لشبكة “إن بي سي نيوز” أن الطائرة وهي من نوع سيسنا 172 تحطمت في الطابق الثاني من المنزل في مدينة هيرمانتاون، على بعد حوالي 16 ميلا غرب دولوث، قبل أن تهبط في الفناء الخلفي للمنزل.
تم التعرف على القتيل يوم أمس الأحد على أنه أليسا شميدت (32 عاما)، وشقيقها ماثيو شميدت (31 عاما)، والطيار تايلر فريتلاند(32 عاما)، وفقا لبيان صادر عن مسؤولي مدينة هيرمانتاون.
وقال جو ويكلوند، مدير الاتصالات في هيرمانتاون، إن الطائرة “بالكاد” أخطأت ساكني المنزل، اللذين كانا في الطابق الثاني.
يُظهر مقطع فيديو حفرة في منتصف الجزء الأمامي من السقف، وتناثر الحطام على العشب المحيط بالمنزل وما يبدو أنه نصف الجزء الخلفي للمنزل مدمر على الأقل.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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