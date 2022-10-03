مقتل 3 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة على منزل في مينيسوتا الأمريكية.. فيديو

قال مسؤول محلي في ولاية مينيسوتا الأمريكية إن طائرة صغيرة اصطدمت بمنزل، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الثلاثة الذين كانوا على متنها، فيما نجا بصعوبة إثنان من سكان المنزل، ولم يصابا بأذى.

وأضاف المسؤول لشبكة “إن بي سي نيوز” أن الطائرة وهي من نوع سيسنا 172 تحطمت في الطابق الثاني من المنزل في مدينة هيرمانتاون، على بعد حوالي 16 ميلا غرب دولوث، قبل أن تهبط في الفناء الخلفي للمنزل.

تم التعرف على القتيل يوم أمس الأحد على أنه أليسا شميدت (32 عاما)، وشقيقها ماثيو شميدت (31 عاما)، والطيار تايلر فريتلاند(32 عاما)، وفقا لبيان صادر عن مسؤولي مدينة هيرمانتاون.

🚨#BREAKING: A plane has crashed into a house 📌#Hermantown l #Minnesota A Cessna 172 aircraft has crashed into a someone’s house killing all three victims aboard the aircraft. No one in the house was hurt. Crash occurred less than a mile from Duluth International Airport pic.twitter.com/GYWCt5YN8L — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) October 2, 2022

وقال جو ويكلوند، مدير الاتصالات في هيرمانتاون، إن الطائرة “بالكاد” أخطأت ساكني المنزل، اللذين كانا في الطابق الثاني.