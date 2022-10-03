مباحثات لبنانية روسية بشأن العلاقات الثنائية

أجرى وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، مباحثات مع السفير الروسي لدى بيروت، ألكسندر روداكوف.

جاء هذا خلال استقبال الوزير اللبناني للسفير الروسي، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الاثنين.

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وأشارت إلى أن اللقاء شهد مباحثات بشأن العلاقات الثنائية والتعاون في عمل المنظمات الدولية.

من جهة أخرى، استقبل وزير الخارجية سكرتير الشؤون القنصلية والجوازات والتأشيرات في وزارة الشؤون الخارجية الهندية اوصاف سعيد.

وعبر سعيد عن “سروره لقيامه بزيارة بيروت رسميا للمرة الأولى منذ عامين”.