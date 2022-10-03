البدء بالمرحلة النشطة من تدريبات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان

وقال النائب الأول لوزير الدفاع، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الكازاخستانية الفريق مارات خوسينوف، “تعتبر دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي شركاء وحلفاء استراتيجيين، ولن تكون التدريبات القادمة مجرد أداة لتحسين المهارات القتالية للأفراد العسكريين وتماسك القوات الجماعية، بل ستصبح أيضًا نموذجًا للتعاون العسكري الدولي الفعال وتحقيق النجاح. في اتجاه تبادل الخبرات”.

يذكر أنه من 26 سبتمبر إلى 13 أكتوبر، تجري تدريبات القيادة والأركان “التعاون – 2022” مع قوات الاستجابة السريعة الجماعية التابعة لمنظمة “معاهدة الأمن الجماعي”، وتدريبات خاصة “البحث-2022” مع قوات ووسائل الاستطلاع و “أشيلون -2022” مع الوحدات اللوجستية. على أراضي كازاخستان (القوات الجماعية) التابعة لمنظمة “معاهدة الأمن الجماعي”. تجري المرحلة النشطة من التدريبات في ميدان تدريب ماتيبولاك وستستمر حتى 7 أكتوبر. وبلغ العدد الإجمالي للمشاركين في التدريبات أكثر من 6500 شخص، وتشارك أكثر من 850 وحدة من المعدات العسكرية والخاصة، بما في ذلك الطائرات والمروحيات والطائرات المسيرة.