خفر السواحل السويدي: توقف التسريبات من نورد ستريم 1

أعلن خفر السواحل السويدي اليوم الاثنين، توقف تسريبات الغاز من خط أنابيب نورد ستريم 1 في بحر البلطيق.

جاء هذا في بيان صادر عن خفر السواحل، بشأن ملاحظات خلال عملية تحليق جوي لمتابعة الخطين اللذين يشتبه في أنهما تضررا جراء عمل تخريبي، بحسب “فرانس برس”.

صحيفة: البحرية السويدية كانت بالقرب من “نورد ستريم” قبل أيام قليلة من التفجيرات

وقال بيان خفر السواحل إنه لم يعد بإمكانه رؤية أي تسريبات من خط أنابيب نورد ستريم 1، لكنه أشار إلى أن تسريبا أصغر من نورد ستريم 2 ما زال من الممكن رؤيته.

وأضاف: “لم يعد التسرب الأكبر مرئيا الآن على السطح، بينما زاد التسرب الأصغر بشكل طفيف”.

وفي أواخر الشهر الماضي تم رصد تسريبات من خطي الأنابيب “نورد ستريم 1 و2”.

وأعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز “نورد ستريم 2″، وقوع حادث (تسرب) في خط الأنابيب بمياه الدنمارك بالقرب من جزيرة بورنهولم؛ لافتة إلى إنشاء منطقة آمنة، يبلغ نصف قطرها خمسة أميال بحرية.