سيتقدم رمضان قديروف بطلب لموسوعة غينيس للأرقام القياسية وكتاب روسيا.
قال قديروف إنه من حيث عدد العقوبات المفروضة عليه، فقد تجاوز بالفعل رؤساء بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، وسوريا بشار الأسد، وحتى زعيم كوريا الديمقراطية كيم، والتي تستحق في حد ذاتها إدراجها في كتاب غينيس للأرقام القياسية.
قدر الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أن الدول الغربية منذ عام 2011، فرضت عليه على الأقل ما مجموعه 70 عقوبة.
وفرضت عقوبات على الرئيس ومن يحيط به وعلى عائلته وحساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى على الخيول التي تخصه.
هذا وصعد الغرب ضغوط العقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة. وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس. وصرحت موسكو مرارا أن روسيا ستحل جميع المشاكل التي يخلقها الغرب أمامها.
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