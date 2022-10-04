قديروف يعلن عن رغبته بتقديم طلب لموسوعة غينيس للأرقام القياسية

سيتقدم رمضان قديروف بطلب لموسوعة غينيس للأرقام القياسية وكتاب روسيا.

قال قديروف إنه من حيث عدد العقوبات المفروضة عليه، فقد تجاوز بالفعل رؤساء بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، وسوريا بشار الأسد، وحتى زعيم كوريا الديمقراطية كيم، والتي تستحق في حد ذاتها إدراجها في كتاب غينيس للأرقام القياسية.

قدر الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أن الدول الغربية منذ عام 2011، فرضت عليه على الأقل ما مجموعه 70 عقوبة.

وفرضت عقوبات على الرئيس ومن يحيط به وعلى عائلته وحساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى على الخيول التي تخصه.