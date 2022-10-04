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الاتحاد الأوروبي يخصص حزمة جديدة من المساعدات المالية لأوكرانيا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
قال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، إن الاتحاد سيخصص حزمة جديدة من المساعدات المالية لأوكرانيا في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وكتب على دومبروفسكيس عبر حسابه على موقع “تويتر”، اليوم الاثنين: “سنقدم الجزء الأول في منتصف أكتوبر، والجزآن التاليان سيكونان في وقت لاحق هذا العام”.
وأضاف أن الحديث يدور عن تخصيص عدة أجزاء من الحزمة الجديدة من القروض المالية المقدرة بـ 5 مليارات يورو. هذه الأموال هي جزء من حزمة تم الإعلان عنها في مايو/ أيار، التي يصل مجموعها إلى 9 مليارات يورو، تم بالفعل تحويل مليار منها.
هذا وأعلن البنك الدولي، يوم السبت، عن تقديم مساعدة مالية إضافية بقيمة 530 مليون دولار لأوكرانيا، في إطار مشروع قانون الإنفاق الخاص لمساعدة أوكرانيا.
البنك الدولي: 530 مليون دولار مساعدة مالية إضافية لأوكرانيا
1 أكتوبر, 00:12 GMT
وكتبت آنا بيردي، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة أوروبا وآسيا الوسطى على “تويتر”: “وافقت قيادة البنك الدولي اليوم على تمويل إضافي بقيمة 530 مليون دولار لأوكرانيا”.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، تقدر بالمليارات، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في 24 فبراير/شباط الماضي.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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