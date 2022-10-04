الاتحاد الأوروبي يخصص حزمة جديدة من المساعدات المالية لأوكرانيا

قال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، إن الاتحاد سيخصص حزمة جديدة من المساعدات المالية لأوكرانيا في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وكتب على دومبروفسكيس عبر حسابه على موقع “تويتر”، اليوم الاثنين: “سنقدم الجزء الأول في منتصف أكتوبر، والجزآن التاليان سيكونان في وقت لاحق هذا العام”.

Pleased to sign second Memorandum of Understanding with #Ukraine since Russia began its brutal war. This time: the EU will provide €5 bln for 🇺🇦 immediate liquidity needs, pay salaries & pensions. We will deliver first part mid-October, next two parts to follow later in year. pic.twitter.com/Jxb9pVoduQ — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) October 3, 2022

وأضاف أن الحديث يدور عن تخصيص عدة أجزاء من الحزمة الجديدة من القروض المالية المقدرة بـ 5 مليارات يورو. هذه الأموال هي جزء من حزمة تم الإعلان عنها في مايو/ أيار، التي يصل مجموعها إلى 9 مليارات يورو، تم بالفعل تحويل مليار منها.

هذا وأعلن البنك الدولي، يوم السبت، عن تقديم مساعدة مالية إضافية بقيمة 530 مليون دولار لأوكرانيا، في إطار مشروع قانون الإنفاق الخاص لمساعدة أوكرانيا.

البنك الدولي: 530 مليون دولار مساعدة مالية إضافية لأوكرانيا

وكتبت آنا بيردي، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة أوروبا وآسيا الوسطى على “تويتر”: “وافقت قيادة البنك الدولي اليوم على تمويل إضافي بقيمة 530 مليون دولار لأوكرانيا”.