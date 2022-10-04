سجل الأدوية الروسي يعلن تمديد العمر الافتراضي للقاح "سبوتنيك V" إلى 18 شهرا

أعلن سجل الأدوية الحكومي الروسي تمديد العمر الافتراضي للقاح “سبوتنيك V” الروسي إلى 18 شهرًا.

موسكو – سبوتنيك. ووفقا لبيان لسجل الأدوية الحكومي تم تمديد العمر الافتراضي للقاح “سبوتنيك V” ضد فيروس كورونا المستجد في روسيا إلى 18 شهرًا.

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ولفت إلى أن التمديد ينطبق على كل من مكونات لقاح “سبوتنيك”V” الذي تنتجها شركة الأدوية الروسية “جينريوم”.

وفي أغسطس/ آب الماضي، قالت وزارة الصحة الروسية إنه تم تمديد تواريخ انتهاء صلاحية لقاحات “سبوتنيك V” وتتراوح من ستة أشهر إلى عام واحد لمختلف الشركات المصنعة.

وحسب الوزارة وقتها فقد استند القرار إلى فحص أكد سلامة الدواء وفعاليته، ومن ثم تمديد تاريخ انتهاء صلاحيته.

ولقاح “سبوتنيك V”، لقاح مركب للوقاية من فيروس كورونا، تم تطويره من قبل مركز أبحاث “غاماليا” الروسي وتم تسجيله في أغسطس 2020.

وقد بدأ التوزيع الطارئ للقاح في ديسمبر/كانون الأول 2020 في روسيا ولاحقًا في بلدان مثل الأرجنتين وبيلاروسيا والمجر وصربيا، واعتبارًا من يناير/كانون الثاني، تم ترخيص اللقاح في أكثر من 70 دولة حول العالم.