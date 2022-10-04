مكتب زيلينسكي يطلب "نزع سلاح روسيا النووي" ردا على تغريدة ماسك

رد مستشار مكتب الرئيس الأوكراني ميخائيل بودولاك، اليوم الاثنين، على خطة إيلون ماسك للتسوية، وطرح خطة بديلة.

واقترح بودولاك في منشوره “تحرير أوكرانيا لأراضيها، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي تم ضمها”.

ولم يتوقف طموح بودلاك عند ذلك بل طالب بأن تخضع روسيا “لنزع الأسلحة وسحب السلاح النووي منها”.

وطالب بودلاك بخضوع من سماهم “مجرمي الحرب” لمحاكمة.

.@elonmusk, є краща пропозиція. 1. 🇺🇦 звільняє свої території. Включно з анексованим Кримом. 2. 🇷🇺 проходить демілітаризацію та обов’язкову денуклеаризацію та більше не може загрожувати іншим. 3. Воєнні злочинці піддаються міжнародному трибуналу. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 3, 2022

ونشر الرئيس التنفيذي لشركتي “سبيس إكس” و”تسلا”، إيلون ماسك، استطلاعا على صفحته الشخصية على “تويتر” فيه مقترحات “لخريطة سلام في أوكرانيا”.

واعتبر ماسك أول بنود هذه الخريطة هو إعادة إجراء الاستفتاءات الشعبية في جمهوريتي دونباس والمناطق التي حررها الجيش الروسي تحت إشراف الأمم المتحدة كي تقرر شعوبها مصيرها.

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وذكر ماسك أن البند الثاني يقضي بالاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا، إذ أنه اعتبر أنها القرم كانت روسية منذ 1783 إلى أن ارتكب خروتشوف (الأمين العام السابق للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي) الخطأ (يقصد تسليمه القرم لأوكرانيا).