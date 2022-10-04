كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان

أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية، ليل الاثنين/الثلاثاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان.
وبحسب هيئة الأركان الكورية الجنوبية تقوم السلطات العسكرية بتحليل المواصفات مثل المدى والارتفاع والسرعة.
هذه هي المرة الخامسة التي يتم فيها إطلاق صاروخ باليستي خلال الأيام العشرة الماضية، أي أنه يُطلق صاروخ مرة كل يومين، وفقا لوكالة يونهاب.
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1 أكتوبر, 20:41 GMT
على جانب آخر، قالت هيئة الإذاعة اليابانية إن الصاروخ الباليستي الكوري الشمالي حلق فوق أراضٍ يابانية.
وطالبت الحكومة اليابانية مواطنيها بالبقاء داخل المباني وإيجاء ملجأ بعد إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ الباليستي، وفقا لوكالة كيودو للأنباء.
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