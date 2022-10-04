عدد ضحايا إعصار "إيان" في فلوريدا يصل إلى 100 شخص

وصل عدد ضحايا إعصار “إيان” في فلوريدا إلى مئة شخص على الأقل، بحسب ما أفادت به قناة “سي إن إن”.
واشنطن – سبوتنيك. وأشارت القناة إلى أن الوفيات بين السكان رُصِدت في 10 مناطق على الأقل، وتم تسجيل أكبر عدد من الوفيات، 54 شخصا في منطقة “لي”.
وضرب إعصار “إيان” ولاية كارولينا الجنوبية، بعدما تسبب في دمار كبير في فلوريدا يومي الأربعاء والخميس.
ارتفاع ضحايا الإعصار “إيان” إلى 85 شخصا في الولايات المتحدة
أمس, 03:50 GMT
وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد تسبب الإعصار في انقطاع الكهرباء عن 1.9 مليون شخص في ولاية فلوريدا، كما تلقت السلطات المحلية أكثر من 200 ألف بلاغ بانقطاع التيار الكهربائي في ولاية كارولينا الجنوبية يوم الجمعة، و138 ألف بلاغ آخر في ولاية كارولينا الشمالية.
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