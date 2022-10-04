الأمم المتحدة: ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن تفجير انتحاري في أفغانستان إلى 53

وأشارت بعثة الأمم المتحدة في تغريدة على تويتر، “المزيد من الارتفاع في ضحايا تفجير هز قاعة دراسية يوم الجمعة في حي الهزارة بكابول: 53 قتيلا، من بينهم ما لا يقل عن 46 فتاة وشابة، و110 جرحى، ويواصل فريق حقوق الإنسان التابع لنا توثيق الجريمة.