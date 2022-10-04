الأمم المتحدة: ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن تفجير انتحاري في أفغانستان إلى 53

ارتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن تفجير انتحاري وقع في الطرف الغربي من العاصمة الأفغانية كابول، يوم الجمعة، ليصل إلى 53، حسبما أفادت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما)، الاثنين.
وأشارت بعثة الأمم المتحدة في تغريدة على تويتر، “المزيد من الارتفاع في ضحايا تفجير هز قاعة دراسية يوم الجمعة في حي الهزارة بكابول: 53 قتيلا، من بينهم ما لا يقل عن 46 فتاة وشابة، و110 جرحى، ويواصل فريق حقوق الإنسان التابع لنا توثيق الجريمة.
وقد هز تفجير انتحاري مركزا تعليميا يقع في حي غربي كابول صباح يوم الجمعة، حيث كان هناك عدد كبير من الطلاب يستعدون لإجراء اختبار.
الأمم المتحدة: ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير كابول إلى 43 قتيلا
أمس, 08:13 GMT
ولم تعلن أي جماعة أو فرد المسؤولية عن الهجوم حتى الآن.
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