شويغو: الكثير من المتطوعين يأتون إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية في إطار التعبئة

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن العديد من المتطوعين يأتون إلى مكاتب التجنيد العسكري أثناء التعبئة الجزئية، وأنه لا ينبغي رفض أي شخص دون أسباب جدية.

وقال شويغو في مؤتمر عبر الهاتف، اليوم الثلاثاء: “يأتي عدد كبير من المتطوعين إلى المفوضيات العسكرية في إطار التعبئة الجزئية. من المهم للغاية التعامل بعناية مع كل طلب من هذا القبيل – لا ترفضوا أي شخص، ما لم تكن هناك أسباب جدية لذلك”.

وأصدر الوزير تعليماته للمديرية الرئيسية لأنشطة المراقبة والإشراف للقوات المسلحة الروسية “بإدارة الإجراءات الخاصة بالتعبئة الجزئية”.

كما أكد شويغو أن الأفراد العسكريين الذين تم استدعاؤهم إلى القوات المسلحة الروسية في إطار التعبئة الجزئية سيتم إرسالهم إلى مناطق العملية العسكرية الخاصة بعد التنسيق القتالي والتدريب، والتخطيط مع الوحدات المشاركة هناك.

وطالب قادة المناطق العسكرية والأسطول الشمالي إجراء تدريبات إضافية مع المجندين بتوجيه من الضباط ذوي الخبرة القتالية “من أجل تكييفهم بسرعة مع الوضع القتالي”.

وأشار شويغو إلى أن أكثر من 200 ألف شخص وصلوا إلى القوات المسلحة الروسية في إطار التعبئة الجزئية.

وبحسب قوله، صدرت تعليمات للمسؤولين المعنيين بتزويد المستدعيين بمجموعات الملابس والممتلكات الأخرى الضرورية، وتعيينهم في المناصب العسكرية.