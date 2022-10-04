روسيا تجري اختبارات على مدارات مع مركبات فضائية أجنبية

كما أفادت الدفاع أن محطات رادار “فورونيج” من الجيل الجديد لنظام الإنذار بالهجوم الصاروخي، التي تم إنشاؤها باستخدام تكنولوجيا عالية، دخلت المناوبة الآن. تعمل هذه الرادارات في مناطق لينينغراد، وكالينينغراد، وإيركوتسك، وأورينبورغ، وفي مناطق ألتاي، وكراسنودار، وكراسنويارسك.