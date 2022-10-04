وزارة الدفاع البيلاروسية: دول الناتو تستعد للحرب

ونقلت وكالة “بيلتا” عن الوزير قوله: “الوضع اليوم صعب حقًا. لقد حدد عدد من القادة المعادين، للأسف، من الدول المجاورة، أهدافهم التي يريدون تحقيقها من خلال العمل ضد بلدنا. لا يمكننا عدم الاهتمام في هذا الأمر. سنستجيب بسرعة ودقة كافية لجميع التهديدات التي يمكن أن تنشأ. يوجد لدينا لهذا القوة والوسائل”.