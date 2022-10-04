مجلس الدوما يعرب عن تقديره لاعتراف كوريا الديمقراطية بنتائج الاستفتاءات في المناطق المحررة

وصف النائب في مجلس الدوما، سيرغي كارغينوف، اعتراف جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بنتائج الاستفتاءات في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون بأنها “خطوة جريئة”.

وكتب على قناته في “تلغرام”: “يرحب الحزب الليبرالي الديمقراطي بقرار كوريا الشمالية دعم دخول أربع مناطق جديدة إلى روسيا… شكرا لاعترافكم بنتائج الاستفتاء. هذه خطوة جريئة”.

بالإضافة إلى ذلك، التقى البرلماني مع الوزير المفوض في سفارة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في روسيا الاتحادية زين جونغ هيب.