ميركل تحصل على جائزة لاستضافة اللاجئين السوريين

قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل، ستتسلم جائزة مرموقة من مفوضيتها السامية لشؤون اللاجئين، لاستضافتها لاجئين سوريين.

موسكو – سبوتنيك. وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان لها أن “المستشارة الاتحادية السابقة لألمانيا، أنغيلا ميركل، ستتسلم جائزة نانسن للاجئين لعام 2022”.

وجائزة “نانسن” للاجئين هي جائزة خاصة تعترف بالعمل الإنساني الاستثنائي لمساعدة اللاجئين أو النازحين داخليا أو الأشخاص عديمي الجنسية.

وسيقام حفل توزيع الجوائز في جنيف يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

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وكانت المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل، أكدت الشهر الماضي على ضرورة مواصل العمل في المستقبل على هيكل أمني أوروبي مشترك، ويجب أن يتم ذلك بمشاركة روسيا.