المجر: سقف أسعار النفط لا ينطبق على نفط خطوط الأنابيب

استطاعت المجر خلال اجتماع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي مساء الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق مبدئي، بشأن سقف أسعار النفط، مؤكدة أنه لا يشمل نفط خطوط الأنابيب.

موسكو – سبوتنيك . وقال وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو: “لقد تفاوضنا بجد وحققنا أن القيود على أسعار النفط لا تنطبق على إمدادات النفط عبر خطوط الأنابيب …. وفي حالة الطوارئ، لا ينطبق ذلك أيضًا على النقل البحري الذي يحل محل خطوط الأنابيب”.

أوكرانيا توقف عبور النفط الروسي إلى المجر والتشيك وسلوفاكيا

هذا وأعلن دبلوماسيون أوروبيون، مساء الثلاثاء توصل ممثلي دول الاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك تحديد سقف أسعار النفط الروسي .