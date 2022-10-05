الجيش اليمني والتحالف العربي يستعرضان خططا عملياتية للمرحلة المقبلة بعد فشل تمديد الهدنة

ناقش وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، مع قائد القوات المشتركة للتحالف العربي نائب رئيس أركان الجيش السعودي الفريق الركن مطلق الأزيمع، في لقاء بالرياض، طبيعة الموقف العسكري في جبهات القتال مع جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، وذلك بعد انتهاء هدنة الأمم المتحدة التي استمرت 6 أشهر.

القاهرة – سبوتنيك . وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” الحكومية، أن “اللقاء استعرض الخطط العملياتية، استعداداً للمرحلة المقبلة على امتداد جبهات القتال، حسب مقتضى الموقف الراهن”.

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وفي اللقاء، أكد وزير الدفاع اليمني ورئيس الأركان العامة “جاهزية القوات المسلحة للتصدي ومواجهة مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة إيرانياً، بكل كفاءة واقتدار”، على حد تعبيرهما.

وقالا إن “تعنت المليشيا [في إشارة إلى جماعة أنصار الله] ورفضها تمديد الهدنة الإنسانية تحقيقاً لمصالح النظام الإيراني، وتأكيداً منها أنها لن تجنح للسلام، وتريد استمرار عبثها وعدوانها على الشعب اليمني”، معتبرين أن “القوة والبندقية، اللغة الوحيدة التي تفهمها”.

وتسيطر “أنصار الله” منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.