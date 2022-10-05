الخارجية الروسية: الناتو يعزز إمكاناته في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل واضح

موسكو – سبوتنيك . وقال نوزدريف، في مقابلة مع “سبوتنيك”: “إذا نظرنا إلى قرارات قمة الحلف في يونيو في مدريد، فيما يتعلق بعولمة “منطقة مسؤولية” المنظمة، يصبح من الواضح أن خط تعزيز إمكاناتها في أبريل، باستخدام كل الأدوات، يتشكل بالفعل بوضوح”.