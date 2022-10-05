الخارجية الروسية: الناتو يعزز إمكاناته في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل واضح

قال مدير إدارة آسيا في وزارة الخارجية الروسية، نيكولاي نوزدريف، إن خط تعزيز إمكانات الناتو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ باستخدام كل الأدوات يتشكل بوضوح.
موسكو – سبوتنيك. وقال نوزدريف، في مقابلة مع “سبوتنيك”: “إذا نظرنا إلى قرارات قمة الحلف في يونيو في مدريد، فيما يتعلق بعولمة “منطقة مسؤولية” المنظمة، يصبح من الواضح أن خط تعزيز إمكاناتها في أبريل، باستخدام كل الأدوات، يتشكل بالفعل بوضوح”.
وقال إن العملية تستند إلى شركاء إقليميين – أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا، التي تعتبرها واشنطن ولندن وبروكسل عناصر ربط في بنية الكتلة العالمية التي تصممها بما يتماشى مع المعايير الأوروبية الأطلسية.
وقال إن أعضاء الناتو وشركاءهم يغسلون أدمغة الجهات الفاعلة الإقليمية باستخدام “مخططات” مختلفة بطريقة منسقة.
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