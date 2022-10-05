كندا "تدين بشدة" عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية الأخيرة

قالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، في بيان إن الحكومة الكندية أصدرت إدانة قوية لإطلاق كوريا الشمالية مؤخرا صواريخ باليستية متوسطة.

واشنطن – سبوتنيك . وقالت جولي يوم الثلاثاء: “تدين كندا بشدة إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ المتهورة، والتي تهدد السلام والأمن والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ”.

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وأضاف البيان أن أوتاوا تشعر بالقلق إزاء صواريخ بيونغ يانغ الباليستية المتوسطة التي أطلقت في وقت سابق اليوم، والتي حلقت فوق اليابان.

وقالت جولي إن تصعيد كوريا الشمالية “لا داع” له في المنطقة وانتهكت العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، داعية بيونغ يانغ إلى العودة إلى الحوار والدبلوماسية.

وصباح الثلاثا الماضي، أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا تجاه بحر اليابان. هذه هي المرة الخامسة التي تطلق فيها بيونغ يانغ صاروخا باليستيا خلال الأيام العشرة الماضية.

وقالت هيئة الإذاعة اليابانية، إن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية حلق فوق أراض يابانية، موضحة أنه طار فوق جزيرة هوكايدو الرئيسية في أقصى شمال اليابان ومحافظة أوموري الشمالية الشرقية، حيث طالبت الحكومة مواطنيها بالبقاء داخل المباني وضرورة إيجاد ملجأ.