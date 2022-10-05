بايدن يحظر شراء حق السحب الخاص من روسيا وبيلاروس

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على قانون يحظر على الخزانة الأمريكية شراء حقوق السحب الخاصة من روسيا وبيلاروس مقابل الدولار الأمريكي.

موسكو – سبوتنيك . وينص القانون كذلك على أن وزير الخزانة الأمريكي مكلف بإجراء مشاورات مع دول أخرى لإقناعها بالتخلي عن التعاملات المتعلقة بصرف العملات الصعبة بحقوق السحب الخاصة المتوفرة لدى روسيا وبيلاروس، ويكلف القانون كذلك ممثلي الولايات المتحدة لدى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بأن يعارضوا منح المساعدة المالية من المؤسسات الدولية للبلدين المذكورين، إلا لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين فيهما.

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ويتم إقرار هذه الإجراءات لمدة 5 سنوات، إن لم يؤكد الرئيس الأمريكي للكونغرس أن روسيا وبيلاروس أوقفت ما وصفه القانون الأمريكي بـ”الأنشطة المزعزعة لاستقرار أوكرانيا التي تقوض سيادتها ووحدة أراضيها”.

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس ، جنوب شرقي أوكرانيا.