لبنان يقدم مقترحا إلى أمريكا بإجراء تعديلات على مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

قدم لبنان مقترحا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بإجراء تعديلات على مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل.

قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بو صعب، في حديث مع قناة “إل.بي.سي.آي” اللبنانية، إنه “قدم أمس الثلاثاء لسفيرة الولايات المتحدة في لبنان التعديلات التي تريدها بيروت”، دون الخوض في تفاصيل.

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وأضاف بو صعب أنه “لا يعتقد أن التغييرات المقترحة ستؤدي إلى خروج الاتفاق عن مساره”، متابعا: “تم التوصل إلى مسودة الاتفاق من خلال التفكير خارج الصندوق”.

وتحدث الرئيس اللبناني ميشال عون مؤخرا عن انفراجة في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، مؤكدا أن لبنان سيحصل على ما يستحقه من ثروات.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إن الاتفاق مع لبنان سيمنح إسرائيل الأمن 100 في المئة، وخزان كاريش (للغاز في البحر المتوسط) 100 في المئة، وجزءا من أرباح الخزان اللبناني.

ومنذ عام 1996، تحاول إسرائيل ولبنان التوصل إلى حل بشأن التداخل بين مياههما الإقليمية التي يوجد تحتها احتياطيات كبيرة من النفط والغاز، وعندما يكتمل ترسيم الحدود البحرية سيكون بمقدور لبنان استكشاف الموارد النفطية ضمن مياهه الإقليمية.