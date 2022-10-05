الرئيس الجزائري يوجه رسالة إلى الأساتذة في اليوم العالمي للمعلم

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تهنئة إلى الأساتذة في بلاده بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.
وغرد تبون عبر حسابه الرسمي على “تويتر” في يوم المعلم العالمي المصادف 5 أكتوبر من كل سنة، وكتب:
“تهانيّ للمعلمات والمعلمين والأستاذات والأساتذة، بمناسبة يومكم العالمي، الموافق للخامس أكتوبر.. نجدد لكم التزامنا الدائم بدعمكم، وأملنا فيكم كبير، من أجل تعليم متطور وحديث”.
ومنذ عام 1994 يحتفل العالم بهذه المناسبة بالشراكة بين كل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، يونسكو، ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والاتحاد الدولي للمعلمين.
تهانيّ للمعلمات و المعلمين و الأستاذات و الأساتذة، بمناسبة يومكم العالمي، الموافق للخامس أكتوبر..نجدد لكم التزامنا الدائم بدعمكم، و أملنا فيكم كبير، من أجل تعليم متطور و حديث.
— عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) October 5, 2022
ويهدف الاحتفال إلى إحياء ذكرى توقيع توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية عام 1966 بشأن أوضاع المدرسين.
وتضع هذه التوصية مؤشرات مرجعية تتعلق بحقوق ومسؤوليات المعلمين ومعايير إعدادهم وتدريبهم.
وتأتي احتفالات هذا العام، وفقا لليونسكو، تحت شعار “التحول في التعليم يبدأ بالمعلمين”.
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