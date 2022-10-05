الرئيس الجزائري يوجه رسالة إلى الأساتذة في اليوم العالمي للمعلم

تهانيّ للمعلمات و المعلمين و الأستاذات و الأساتذة، بمناسبة يومكم العالمي، الموافق للخامس أكتوبر..نجدد لكم التزامنا الدائم بدعمكم، و أملنا فيكم كبير، من أجل تعليم متطور و حديث.

— عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) October 5, 2022