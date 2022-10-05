رئاسة المجلس الأوروبي: العقوبات الجديدة ضد موسكو تستهدف النفط الروسي ومنتجات أخرى

كشفت الرئاسة التشيكية للمجلس الأوروبي عما تشمله حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة (الثامنة) على روسيا، التي اتفقت عليها لجنة الممثلين الدائمين في المجلس الأوروبي اليوم الأربعاء.
موسكو – سبوتنيك. وكشفت الرئاسة التشيكية للمجلس الأوروبي، في بيان عبر تويتر، “تشمل حزمة [العقوبات الجديدة]: حظر بيع النفط الروسي عن طريق البحر إلى دول ثالثة بأسعار تتجاوز سقف السعر وحظر تقديم الخدمات اللازمة لأنشطة النقل… وتوسيع حظر استيراد البضائع [من روسيا] ليشمل منتجات الصلب ولُب الخشب والورق والآلات والأجهزة والمنتجات الكيميائية والبلاستيك والسجائر… إلخ”.
وأضافت أن حزمة العقوبات الجديدة تشمل أيضًا حظر تقديم تكنولوجيا المعلومات والخدمات الهندسية والقانونية إلى المؤسسات الروسية، وحظرَا على تصدير التكنولوجيا إلى روسيا.
وأفادت الرئاسة التشيكية للمجلس الأوروبي بـ”توسيع العقوبات لتشمل خيرسون وزابوروجيه، ومعايير جديدة للتحايل على العقوبات والإدراج على قوائم العقوبات”.
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