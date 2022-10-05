رئاسة المجلس الأوروبي: العقوبات الجديدة ضد موسكو تستهدف النفط الروسي ومنتجات أخرى

موسكو – سبوتنيك. وكشفت الرئاسة التشيكية للمجلس الأوروبي، في بيان عبر تويتر، “تشمل حزمة [العقوبات الجديدة]: حظر بيع النفط الروسي عن طريق البحر إلى دول ثالثة بأسعار تتجاوز سقف السعر وحظر تقديم الخدمات اللازمة لأنشطة النقل… وتوسيع حظر استيراد البضائع [من روسيا] ليشمل منتجات الصلب ولُب الخشب والورق والآلات والأجهزة والمنتجات الكيميائية والبلاستيك والسجائر… إلخ”.