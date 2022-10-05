رئيس كازاخستان يوعز بمنع خروج رؤوس الأموال إلى الخارج

أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف في اجتماع مع مواطني مقاطعة كاراغندا، اليوم الأربعاء، أن “الدولة تراقب عن كثب أنشطة جميع شركات التنقيب عن النفط الكبرى العاملة في البلاد.

وقال توكاييف: “لن نسمح بالانسحاب غير القانوني لرؤوس الأموال إلى الخارج، وسنراقب تنفيذ البرامج الاجتماعية المختلفة من قبلهم، وسيتم إيلاء اهتمام خاص لعملية تحديث الإنتاج وحماية البيئة ومدفوعات الضرائب تخضع لرقابة خاصة”.

إذا لم تستوف المؤسسات الصناعية الكبيرة هذه المتطلبات، فسيتعين عليها إنهاء الشراكة.

بوتين وتوكاييف يعلنان إقامة تدريبات مشتركة في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي

وشدد توكاييف على أن “هذا ليس تهديدًا بأي حال من الأحوال، ولكنه قواعد عمل بسيطة وصادقة وعادلة، مقبولة بشكل عام في جميع أنحاء العالم المتحضر”.