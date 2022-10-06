افتتاح معبد هندوسي جديد في دبي… صور

وجاء في بيان معبد دبي الهندوسي: “نحن معبد مدفوع بالمجتمع تم تأسيسه في عام 2022. المعبد الهندوسي في دبي هو مساحة مستوحاة من التقاليد، ترعاها الإيمان وصُنعت من أجل المستقبل. ومركز روحي معاصر، لجميع الأديان، يضم الوجوه العديدة للألوهية من الارتباط الجماعي إلى العبادة والمعرفة والمساعدة المجتمعية”.

يقع المبنى في “قرية العبادة” بجبل علي وسط معبد “غورو ناناك داربار غورودوارا” وعدد من الكنائس. وهو يضم 16 إلهًا و “غورو غرانث ساهيب”، وهو الكتاب المقدس لدى السيخ.

وقال راجو شروف، أمين المعبد، يوم الاثنين الماضي، “بنية إحسان حكام الإمارات وبدعم كريمة من هيئة تنمية المجتمع، نعقد حفل الافتتاح الرسمي للمعبد الهندوسي بدبي مساء غد”.

وبحسب صحيفة أخبار الخليج، يعتبر معبد دبي الهندوسي أول معبد يحركه المجتمع في الإمارات العربية المتحدة.

إنه مفتوح للجمهور من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 8:30 مساءً بالتوقيت المحلي، ويتطلب من الزوار ارتداء ملابس محتشمة.