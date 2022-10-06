افتتاح معبد هندوسي جديد في دبي… صور

وجاء في بيان معبد دبي الهندوسي: “نحن معبد مدفوع بالمجتمع تم تأسيسه في عام 2022. المعبد الهندوسي في دبي هو مساحة مستوحاة من التقاليد، ترعاها الإيمان وصُنعت من أجل المستقبل. ومركز روحي معاصر، لجميع الأديان، يضم الوجوه العديدة للألوهية من الارتباط الجماعي إلى العبادة والمعرفة والمساعدة المجتمعية”.
يقع المبنى في “قرية العبادة” بجبل علي وسط معبد “غورو ناناك داربار غورودوارا” وعدد من الكنائس. وهو يضم 16 إلهًا و “غورو غرانث ساهيب”، وهو الكتاب المقدس لدى السيخ.
وقال راجو شروف، أمين المعبد، يوم الاثنين الماضي، “بنية إحسان حكام الإمارات وبدعم كريمة من هيئة تنمية المجتمع، نعقد حفل الافتتاح الرسمي للمعبد الهندوسي بدبي مساء غد”.
وبحسب صحيفة أخبار الخليج، يعتبر معبد دبي الهندوسي أول معبد يحركه المجتمع في الإمارات العربية المتحدة.
إنه مفتوح للجمهور من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 8:30 مساءً بالتوقيت المحلي، ويتطلب من الزوار ارتداء ملابس محتشمة.
© AP Photo / Kamran Jebreiliقس هندوسي يحي ضيفًا إماراتيًا خلال حفل افتتاح المعبد الهندوسي الجديد في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 4 أكتوبر 2022.
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© AP Photo / Kamran Jebreili
قس هندوسي يحي ضيفًا إماراتيًا خلال حفل افتتاح المعبد الهندوسي الجديد في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 4 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Karim Sahibقاعة للصلاة في المعبد الهندوسي الذي تم افتتاحه حديثًا في حي جبل علي بدبي، وتوفر مكانًا للعبادة وشبكة دعم للمجتمع الهندي الكبير. 4 أكتوبر 2022
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© AFP 2022 / Karim Sahib
قاعة للصلاة في المعبد الهندوسي الذي تم افتتاحه حديثًا في حي جبل علي بدبي، وتوفر مكانًا للعبادة وشبكة دعم للمجتمع الهندي الكبير. 4 أكتوبر 2022
© AP Photo / Kamran Jebreiliالشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الدولة الإماراتي للتسامح (الثاني من اليمين) وسفير الهند لدى الإمارات سنجاي سودهير (الثاني من اليسار) خلال حفل افتتاح المعبد الهندوسي الجديد بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. 4 أكتوبر 2022.
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© AP Photo / Kamran Jebreili
الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الدولة الإماراتي للتسامح (الثاني من اليمين) وسفير الهند لدى الإمارات سنجاي سودهير (الثاني من اليسار) خلال حفل افتتاح المعبد الهندوسي الجديد بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. 4 أكتوبر 2022.
© AP Photo / Kamran Jebreiliيصلي الناس خلال حفل افتتاح المعبد الهندوسي الجديد، في دبي، الإمارات العربية المتحدة 4 أكتوبر 2022.
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© AP Photo / Kamran Jebreili
يصلي الناس خلال حفل افتتاح المعبد الهندوسي الجديد، في دبي، الإمارات العربية المتحدة 4 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Karim Sahibقساوسة يلتقطون صورة جماعية في المعبد الهندوسي الذي تم افتتاحه حديثًا في حي جبل علي بدبي، مما يوفر مكانًا للعبادة وشبكة دعم للمجتمع الهندي الكبير. في 4 أكتوبر 2022
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© AFP 2022 / Karim Sahib
قساوسة يلتقطون صورة جماعية في المعبد الهندوسي الذي تم افتتاحه حديثًا في حي جبل علي بدبي، مما يوفر مكانًا للعبادة وشبكة دعم للمجتمع الهندي الكبير. في 4 أكتوبر 2022
© AFP 2022 / Karim Sahibالناس في المعبد الهندوسي الذي تم افتتاحه حديثًا في حي جبل علي بدبي، مما يوفر مكانًا للعبادة وشبكة دعم للمجتمع الهندي الكبير.في 4 أكتوبر 2022
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© AFP 2022 / Karim Sahib
الناس في المعبد الهندوسي الذي تم افتتاحه حديثًا في حي جبل علي بدبي، مما يوفر مكانًا للعبادة وشبكة دعم للمجتمع الهندي الكبير.في 4 أكتوبر 2022
© AFP 2022 / Karim Sahibأحد المصلين يصلي في المعبد الهندوسي الذي تم افتتاحه حديثًا في حي جبل علي بدبي، مما يوفر مكانًا للعبادة وشبكة دعم للمجتمع الهندي الكبير. في 4 أكتوبر 2022
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© AFP 2022 / Karim Sahib
أحد المصلين يصلي في المعبد الهندوسي الذي تم افتتاحه حديثًا في حي جبل علي بدبي، مما يوفر مكانًا للعبادة وشبكة دعم للمجتمع الهندي الكبير. في 4 أكتوبر 2022
© AP Photo / Kamran Jebreiliامرأة أثناء مباركة ضيف إماراتي خلال حفل افتتاح المعبد الهندوسي الجديد، في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 4 أكتوبر 2022.
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© AP Photo / Kamran Jebreili
امرأة أثناء مباركة ضيف إماراتي خلال حفل افتتاح المعبد الهندوسي الجديد، في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 4 أكتوبر 2022.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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