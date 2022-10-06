الرئيس التشيكي: كأس العالم "قطر 2022" سيكون حدثا مميزا للغاية

أعرب ميلوش زيمان رئيس جمهورية التشيك، اليوم الأربعاء، عن سعادته بزيارة تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر إلى بلاده.

وأجرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، مقابلة مع ميلوش زيمان، أكد من خلالها أن زيارة تميم بن حمد تعني بدء مرحلة جديدة من التطوير في العلاقات بين قطر وجمهورية التشيك بشأن العديد من المجالات.

وبحث زيمان مع أمير قطر العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها إلى آفاق أوسع، وزيادة التعاون في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية، وناقشا معا تطورات الأوضاع الدولية الراهنة.

الرئيس التشيكي لـ #قنا: زيارة سمو الأمير تمثل مرحلة جديدة من تطوير العلاقات بين دولة #قطر وجمهورية #التشيك#قطر_التشيكhttps://t.co/7j44DCaFbp pic.twitter.com/y98pdxPwKm — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 5, 2022

وقال الرئيس التشيكي:

إن أبوابنا مشرعة أمام رجال الأعمال القطريين الراغبين في الاستثمار في مختلف المجالات، ودولة قطر تقوم بزيادة إنتاجها من الغاز، ولهذا فإنه على المدى البعيد قد تكون تلك فرصة جيدة لجمهورية التشيك أيضا.

وأكد ميلوش زيمان أنه يؤيد تعزيز التعاون “مع دول سلمية ومستقرة ومزدهرة، وبالطبع دولة قطر تتحقق فيها هذه الشروط الثلاثة”، مثمنا الدور الذي قامت به قطر كوسيط سلمي وصانع للسلام في أفغانستان.