إعلام: ارتفاع إيرادات مصر السياحية إلى 10.7 مليار دولار خلال عام

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عن تحسن الإيرادات السياحية المحلية بنحو 5.9 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022، لتصل إلى 10.7 مليار دولار.

وذكرت صحيفة “أموال الغد”، مساء اليوم الأربعاء، أن البنك قد أعلن ارتفاع إيرادات مصر السياحية إلى 10.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022، لتصل إلى 10.7 مليار دولار، وذلك مقابل 4.9 مليار دولار في العام المالي السابق له.

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وأفاد تقرير البنك المصري بأن ارتفاع الإيرادات السياحية قد عوّض جزئيًا بدوره تراجع عدد السائحين القادمين من بعض الدول.

وكانت مصر قد حققت أعلى إيرادات سياحية في تاريخها خلال العام 2019، حيث تجاوزت 13.03 مليار دولار، بعدما زارها خلال هذا العام 13.1 مليون سائح، وذلك في وقت تستهدف مصر مضاعفة إيراداتها من السياحة لتصل إلى 30 مليار دولار سنويا خلال الفترة المقبلة.

وسجلت مصر في العام 2010 أكبر عدد للسائحين، عندما زارها 14.7 مليون سائح وبلغت الإيرادات، آنذاك 12.5 مليار دولار، في حين زارها خلال العام الماضي 2021، 8 مليون سائح فقط من مختلف الدول، وهو ما نشره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.

بلغ عدد السياح الوافدين إلى مصر خلال النصف الأول من العام الحالي 2022 نحو 4.9 مليون سائح، مقارنة بـ 2.6 مليون سائح خلال النصف الأول من 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 85.4%.

وبالتوازي مع ذلك، كشف البنك المركزي المصري عن “ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد بمعدل 71.4% ليسجل نحو 8.9 مليار دولار” خلال العام المالي 2021 – 2022، مشيرا إلى أن “صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية شهد ارتفاعا بنحو 5.2 مليار دولار ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 11.6 مليار دولار، منها نحو 7.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو (حزيران) 2022”.