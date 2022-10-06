كوريا الشمالية: تجاربنا الصاروخية "إجراء مضاد" للمناورات العسكرية الأمريكية – الكورية الجنوبية

أعلنت كوريا الشمالية أن تجاربها الصاروخية، صباح اليوم الخميس، “إجراء مضاد” للمناورات العسكرية الأمريكية – الكورية الجنوبية.

وفي وقت سابق، صباح اليوم، أطلقت كوريا الشمالية، صاروخين باليستيين قصيري المدى في اتجاه البحر الشرقي، وسط تصاعد التوتر على خلفية المناورات العسكرية الكورية الجنوبية – الأمريكية الأخيرة.

كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي

وقالت لجنة الأركان المشتركة الجنوبية إن “كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى بالقرب من مدينة سونان القريبة من بيونغ يانغ”.

وكانت وكالة “يونهاب”، الكورية الجنوبية ذكرت، في وقت متأخر مساء الأربعاء، مع الإشارة إلى عسكريين كوريين جنوبيين بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً بالستياً باتجاه بحر اليابان .

هذا وأكدت نائبة مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، آنا إيفستينييفا، اليوم، أن فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية سيؤدي إلى طريق مسدود ولن تعطي هذه العقوبات أي نتيجة.