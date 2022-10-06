الجيش اليمني يعلن إسقاط ثاني طائرة مُسيرة لجماعة "أنصار الله" خلال ساعات

أعلن الجيش اليمني في الحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الأربعاء، تمكن قواته من إسقاط طائرة مُسيرة لجماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، هي الثانية للجماعة خلال ساعات.

القاهرة – سبوتنيك . وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر حسابه على “تويتر”، إن “الدفاعات الجوية للجيش أسقطت طائرة مسيّرة تابعة للحوثيين جنوب محافظة مأرب”.

ولم يشر إعلام الجيش اليمني إلى نوع الطائرة التي أسقطتها دفاعاته، فيما إذا كانت استطلاعية أم هجومية.

القوات اليمنية المشتركة تعلن إسقاط طائرة مسيرة لـ”أنصار الله” جنوبي الحديدة

وبوقت سابق من اليوم، أعلن الجيش اليمني إسقاط طائرة مُسيرة لـ “أنصار الله” خلال تحليقها شمال شرقي مدينة تعز جنوب غربي اليمن.

يأتي ذلك عقب أيام من إعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، يوم الأحد الماضي، عدم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في اليمن التي استمرت 6 أشهر منذ مطلع أبريل/ نيسان الماضي.

وأكد غروندبرغ استمرار جهوده مع أطراف الصراع في اليمن من أجل ذلك، داعياً الأطراف إلى “الحفاظ على الهدوء و الامتناع عن أي شكل من أشكال الاستفزازات أو الأعمال التي قد تؤدي الى تصعيد العنف”.

ويوم السبت الماضي، أصدر الوفد المفاوض في “أنصار الله”، بياناً أكد فيه وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية، فيما يتمسك مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدفع رواتب الموظفين من رسوم دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة غرب اليمن.

وتسيطر جماعة “أنصار الله” منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.