روسيا عن مطالبات بولندا بتعويضات الحرب العالمية الثانية: أوهام سياسية

قال أوليغ تيابكين، مدير الإدارة الأوروبية الثالثة في وزارة الخارجية الروسية إن مطالبات بولندا لروسيا فيما يتعلق بالتعويضات عن خسائر وارسو خلال الحرب العالمية الثانية هي تخيلات سياسية.

موسكو – سبوتنيك . وقال تيابكين لوكالة “سبوتنيك”: “تكمن الادعاءات غير الكافية للدوائر السياسية البولندية تجاه روسيا، المتعلقة بالخسائر التي تكبدتها بولندا خلال الحرب العالمية الثانية، في مجال الأوهام السياسية”.

وفي وقت سابق، قالت السلطات البولندية إنها تطالب ب 6.2 تريليون زلوتي (حوالي 1.3 تريليون دولار) من ألمانيا كتعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب العالمية الثانية.