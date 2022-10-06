السفير الروسي: نتائج الانتخابات الرئاسية في البرازيل لن تؤثر على تطور العلاقات مع روسيا

قال السفير الروسي لدى البرازيل، أليكسي لابيتسكي، بعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، إن تطور العلاقات بين روسيا والبرازيل لا يعتمد على فوز أي سياسي في الانتخابات، فهي ذات طبيعة استراتيجية.

برازيليا – سبوتنيك . وقال لابيتسكي، لوكالة “سبوتنيك”: “لا يعتمد تطوير شراكتنا الاستراتيجية مع البرازيل على عوامل سياسية مثل انتصار شخصية سياسية أو أخرى”.

الانتخابات الرئاسية البرازيلية تتجه لجولة الإعادة بين لولا وبولسونارو

وأضاف: “أثبت تاريخ علاقاتنا على مدى السنوات العشرين الماضية ذلك بشكل موثوق. علاوة على ذلك، تتطور علاقاتنا ليس فقط في المجال السياسي، بما في ذلك الأشكال الثنائية والمتعددة الأطراف، ولكن أيضا في المجال الاقتصادي”.

والاثنين الماضي، قالت لجنة الانتخابات العليا في البرازيل إن الزعيم البرازيلي الحالي غايير بولسونارو وخصمه الرئيسي الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، سيشاركان في جولة الإعادة الرئاسية في وقت لاحق من هذا الشهر.

ولم يتمكن المرشحان من الحصول على أكثر من 50 في المئة من أصوات الناخبين في الجولة الأولى.

مع فرز أكثر من 97% من الأصوات في انتخابات الأحد، حصل بولسونارو على 43.63%، بينما حصل لولا على 47.93%.

وقالت لجنة الانتخابات العليا في البرازيل على موقعها الإلكتروني، “الانتخابات تتجه إلى جولة الإعادة”.