وزارة النفط الإيرانية: فرض عقوبات على إيران وروسيا ينعكس على الدول الغربية بشكل سلبي

وقال الوكيل: “الآن العالم بحاجة إلى الغاز والنفط، سيكون من الجيد معالجة هذه المسألة بعناية واتخاذ موقف شفاف”.

وأضاف الوكيل أن “العقوبات على إيران وروسيا لا تفيد الغرب بل وبالعكس، أصبح يعاني من هذه الخطوات. اليوم هناك أزمة غاز في أوروبا، وهناك مشاكل – الأمر نفسه ينطبق على النفط”.