روسيا تجري محادثات أولية مع العديد من الدول لتحليق رواد الفضاء على متن مركبة "سويوز" الروسية

قال المدير التنفيذي لبرامج “روسكوسموس” لرحلات الفضاء البشرية، سيرغي كريكاليف، إن العديد من البلدان مهتمة بنقل رواد الفضاء على متن مركبة الفضاء “سويوز” الروسية، ومع ذلك، فمن السابق لأوانه الحديث عن أي تقدم في المحادثات الجارية.

مركز كينيدي للفضاء، فلوريدا – سبوتنيك . قال كريكاليف لـ”سبوتنيك”: “هناك اهتمام بالمشاركة في الرحلات الفضائية. في الواقع، المفاوضات جارية مع العديد من البلدان”.

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وأضاف: “كانت هناك محادثات مع الهند، ومع منغوليا وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية وغيرهم. باختصار، كل هذا لا يزال في مرحلة المحادثات الأولية، أي أنه لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن نوع من التقدم”.

وأشار كريكاليف إلى أنهم فوجئوا بسرور شديد في ذلك الوقت بنشاط الإمارات العربية المتحدة، قائلا: “في حين أن المحادثات بدأت كما هو معتاد بالقول “سيكون لطيفا، ودعونا نتحدث”، لكن سرعان ما انتقلوا من الأقوال إلى الأفعال ونفذوا البرنامج، عندما حلق رائد الفضاء معنا على سويوز”.

وأضاف: “إنهم حاليا يتعاملون مع الأمريكيين. هذا، من حيث المبدأ، أمر طبيعي أيضا. كونهم شركاء، يحاولون، إذا جاز التعبير، التواصل مع الجميع”.

وفي يوليو، وقعت روسكوسموس وناسا اتفاقية بشأن الرحلات المتكاملة لرواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية.

وكجزء من الاتفاقية، تم إطلاق صاروخ سويوز-2.1a مع مركبة سويوز MS-22 من قاعدة بايكونور إلى محطة الفضاء الدولية في 21 سبتمبر حاملة طاقما يضم رواد الفضاء الروس سيرغي بروكوبييف وديمتري بيتلين وكذلك رائد فضاء “ناسا” فرانسيسكو روبيو.