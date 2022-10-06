الخارجية الروسية: ندرس كل الخيارات لمعرفة أسباب الهجمات التخريبية على "التيار الشمالي"

صرح نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فرشينين، بأن موسكو “تدرس كل الخيارات” لمعرفة أسباب الهجمات التخريبية على خطي التيار الشمالي.

وصرح فرشينين لوكالة “سبوتنيك”، ردا على سؤال حول الخطوات التي يمكن أن تتخذها موسكو لتوضيح أسباب الهجمات التخريبية في حال حدوث خلل في التحقيق: “ندرس جميع الخيارات”.

وقال فيرشينين في وقت سابق، إن موسكو تؤيد إجراء تحقيق دولي بمشاركة روسيا وألمانيا في الهجمات الإرهابية على التيار الشمالي”.

وأعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز “التيار الشمالي 2″، وقوع حادث تسرب في خط الأنابيب في مياه الدنمارك بالقرب من جزيرة بورنهولم، لافتة إلى إنشاء منطقة آمنة، يبلغ نصف قطرها خمسة أميال بحرية.