وزير الطاقة السعودي ينتقد مراسل وكالة دولية بسبب "الكذب والمعلومات المضللة"… فيديو

انتشر بوسائل التواصل الاجتماعي، يوم أمس الأربعاء، مقطع فيديو لوزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ينتقد فيه مراسل إحدى وكالات الأنباء العالمية.

ورفض الوزير السعودي أثناء مؤتمره الصحفي الإجابة عن سؤال وجهه له مراسل وكالة “رويترز” عن سبب خفض السعودية لإنتاج النفط رغم طلب واشنطن والغرب زيادة الإنتاج النفطي للضرورة بسبب الأزمة العالمية مع روسيا.

فجاء رد وزير الطاقة السعودي بشكل قاس عندما رفض الإجابة عن سؤاله وعلل ذلك بأن وكالة “رويترز” تنشر معلومات كاذبة، زاعما أن الوكالة نشرت معلومات كاذبة عن السعودية خلال الفترة الماضية.

وقال الوزير في رده على المراسل: “لقد أخطأتَ من قبل مرتين، وسوف تسمع جوابي للمرة الثالثة، للأسف رويترز لم تقم بعمل جيد”.