الحزب الحاكم في كازاخستان يرشح توكاييف للانتخابات الرئاسية

أفاد مراسل وكالة “سبوتنيك” أن حزب “أمانات” الكازاخستاني الحاكم رشح الرئيس الحالي، قاسم توكاييف، إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك خلال المؤتمر الرابع والعشرين للحزب.

ونقل مراسل “سبوتنيك” تصريحات السكرتير التنفيذي للحزب، أسكات أورالوف : “تم اتخاذ القرار بالإجماع وبقرار من المؤتمر الرابع والعشرين لحزب أمانات تم ترشيح قاسم جومارت توكاييف بالإجماع كمرشح لرئاسة جمهورية كازاخستان”. وأعلنت العديد من المنظمات والجمعيات العامة والأحزاب دعم ترشيح توكاييف، حيث دعا السياسي نفسه خلال اجتماع مع الجمهور في منطقة بافلودار القرار الصحيح للذهاب إلى صناديق الاقتراع وانتخابه. وستجرى انتخابات رئاسية استثنائية في الجمهورية يوم 20 نوفمبر.

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