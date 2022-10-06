الصحة الفلسطينية تستلم مساعدات إنسانية من تونس

قدمت تونس مساعدات إنسانية للفلسطينيين شملت عشرات الآلاف من جرعات اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا.

ذكرت ذلك قناة “نسمة” التونسية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن المساعدات تضم 50 ألف جرعة من لقاح “سينوفارم” المضاد لفيروس كورونا.

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ولفتت إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استلام الشحنة، أمس الأربعاء.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن هذه المساعدات تؤكد وقوف تونس شعبا وقيادة مع الشعب الفلسطيني وتقديم مختلف أشكال الدعم للقضية الفلسطينية.