الصحة الفلسطينية تستلم مساعدات إنسانية من تونس

قدمت تونس مساعدات إنسانية للفلسطينيين شملت عشرات الآلاف من جرعات اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا.
ذكرت ذلك قناة “نسمة” التونسية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن المساعدات تضم 50 ألف جرعة من لقاح “سينوفارم” المضاد لفيروس كورونا.
غندلمان: لم نهدم أي مركز فلسطيني لتشخيص كورونا… إسرائيل قمة الإنسانية
2 أبريل 2020, 09:52 GMT
ولفتت إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استلام الشحنة، أمس الأربعاء.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن هذه المساعدات تؤكد وقوف تونس شعبا وقيادة مع الشعب الفلسطيني وتقديم مختلف أشكال الدعم للقضية الفلسطينية.
وقال السفير التونسي لدى فلسطين، الحبيب بن فرح، إن هذه المساعدات تؤكد عمق العلاقات بين البلدين ومتانتها في ضوء دعم تونس الدائم لفلسطين.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك