البرازيل الأولى عالميا والمغرب عربيا في تصنيف "فيفا" الجديد

حل منتخب البرازيل في صدارة التصنيف متقدما على المنتخب البلجيكي ثانيا، والأرجنتيني ثالثا، وفرنسا في المركز الرابع، وإنجلترا خامسة، ثم إيطاليا وإسبانيا وهولندا والبرتغال، في حين حل منتخب الدنمارك في المركز العاشر وألمانيا في المرتبة 11.