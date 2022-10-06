هل تصمد رئيسة وزراء بريطانيا؟

أحد أكبر أخطاء رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، هي خطتها الراديكالية للغاية وغير المدروسة للتغلب على الأزمة الاقتصادية في البلاد، وفق ما يراه المعلقون والخبراء الاقتصاديون.

فخطتها تنص على تخفيض واسع النطاق في العبء الضريبي على الشركات والمواطنين، الذي، من الناحية النظرية، ينبغي أن يحفز النمو الاقتصادي ويبطئ التضخم. قدرت “بلومبرغ” الفجوة في الميزانية من التخفيض الضريبي بـ 161 مليار جنيه على مدى السنوات الخمس المقبلة. ولا تنص الخطة على دخل إضافي.

أي أن حكومة ليز تراس تقترح ببساطة زيادة الدين القومي. لم تفهم الأسواق هذا، فقد قام الجنيه الإسترليني بتحديث مستوى منخفض تاريخي. سبب غضب المجتمع بشكل خاص هو حقيقة أن الحكومة أرادت خفض الضرائب على البريطانيين الأثرياء الذين يزيد دخلهم عن 150 ألف جنيه استرليني سنويًا.

وصفت وسائل الإعلام خطة ليز تراس بأنها ليست أقل من كارثة للاقتصاد. ونتيجة لذلك، تم إلغاء الإجراء الأكثر إثارة للجدل. يوم الاثنين الماضي، أعلن رئيس الخزانة البريطانية أن الحكومة غيرت رأيها بشأن خفض الضرائب على الأغنياء.

إلا أن هذا لم يوقف موجة النقد. علاوة على ذلك، لا ينتقد الليبراليون وحدهم حكومة رئيس الوزراء البريطاني. لذلك، قال أحد الرؤساء المشاركين لحزب المحافظين، وزير النقل السابق غرانت شابس، إن “ليز تراس لديها عشرة أيام فقط للاحتفاظ بمنصب رئيس الوزراء. عندما سأل الصحفيون لاحقًا السياسي، الذي، بالمناسبة، كان منافس ليز تراس في الوصول إلى منصب رئيس مجلس الوزراء، ما الذي كان يدور في ذهنه، أجاب غرانت شابس بهذه الطريقة: