الأردن والعراق يضعان حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي

وضع كل من رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، ورئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي الأردني – العراقي، الهادف في مرحلته الأولى إلى تزويد الجانب العراقي بقدرة كهربائية من الأردن تصل إلى 150 ميغاواط.

عمان – سبوتنيك. ووفق الحساب الرسمي لرئاسة الوزراء الأردنية على موقع “فيسبوك” (أنشطة شركة “ميتا”، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”إنستغرام”، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، فقد “وضع الخصاونة والكاظمي حجر الأساس لمشروع الرَّبط الكهربائي الأردني – العراقي، على مقربة من الحدود بين البلدين داخل أراضي الجمهوريَّة العراقية”.

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وتمت الإشارة إلى أن “مشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي في مرحلته الأولى، يهدف إلى تزويد الجانب العراقي بقدرة كهربائية من الأردن تصل إلى 150 ميغاواط”.

وأكد رئيس الوزراء الأردني، خلال كلمة له في حفل وضع حجر الأساس، أن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين يشكل نقلة نوعية للتعاون في مجال الطاقة بين البلدين ورافدا مهما للعلاقات الأردنية – العراقية، التي تشهد نموا مطردا في مختلف المجالات وتحظى بأولوية لدى الحكومة الأردنية، تنفيذا لتوجيهات الملك عبد الله الثاني.

وأضاف الخصاونة “نحن في المملكة الأردنية الهاشمية ننظر لمشروع الربط الكهربائي بين الأردن والعراق، ضمن الأولويات التي توليها الحكومة الاهتمام لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية المرتقبة بين بلدينا، ومنها مشروع أنبوب نقل النفط من مدينة البصرة إلى العقبة، ومشروع المدينة الاقتصادية المشتركة على الحدود بين البلدين”.

وأكد رئيس الوزراء أهمية آلية التعاون الثلاثي التي أسست لها قيادتا البلدين مع جمهورية مصر العربية، والتي تأخذ طابعا مؤسسيا يشكل، ونسعى ليشكل نموذجا لأوجه التعاون والتنسيق العربي المشترك، بما يعود بالنفع على الشعوب العربية.

واعرب الخصاونة عن الأمل بأن يحقق مشروع الربط الكهربائي بين الأردن والعراق أهدافه، نحو تعزيز منظومة الربط الكهربائي بين البلدين، للتوسع في منظومة الربط الكهربائي العربي، بما يحقق الاستقرار للأنظمة الكهربائية ويسهم في خلق سوق كهرباء مشتركة، ترفد اقتصادات الدول المرتبطة بقيمة اقتصادية مضافة وتحقق الازدهار للمنطقة.

وأشار رئيس الوزراء الأردني، إلى الحرص الذي يبديه رئيس الوزراء العراقي على الأمن والاستقرار والرفاه للعراق وأن تكون علاقات العراق متوازنة ومنتظمة وقوية مع إقليمه ومع جواره العربي، وتحديداً مع المملكة الأردنية الهاشمية، معربا عن الأمل بالإطلاق الفعلي لهذا المشروع الحيوي الصيف المقبل.

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من جهته قال الكاظمي “نضع اليوم حجر الأساس لمشروع خط الربط الكهربائي العراقي – الأردني، لنكرس مشروع التعاون والشراكة، والتفاعل الإيجابي مع محيطنا، خدمة لبلدنا وشعبنا”.

ولفت إلى أن هذا الجهد الاستثنائي، يؤمن مسار تبادل الطاقة بين العراق والأردن الشقيق، وهو انعكاس وترجمة حقيقية لسياسة الانفتاح والتعاون.

وقال الكاظمي، إن “العالم تغير ومفاهيم العلاقات السياسية والاقتصادية تغيرت لصالح التنمية والتعاون، وهذا ما نقوم به عندما نبحث عن شركاء لنا، ونتعاون معهم لتنمية بلدنا، وتأمين احتياجات أهلنا كافة”.