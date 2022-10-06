نوفاك: عمليات التبادل مع إيران تبدأ بـ5 ملايين طن من النفط و10 مليارات متر مكعب من الغاز

كشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، أن الاتفاق على عمليات التبادل مع إيران في المرحلة الأولى قد يغطي 5 ملايين طن سنويا من النفط وما يصل إلى 10 مليارات متر مكعب من الغاز.

وقال نوفاك في تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب سؤاله عن الكميات المتفق عليها في إطار اتفاقية تبادل النفط والغاز التي تجري مناقشتها مع إيران: “نعتقد أنه في المرحلة الأولى يبلغ نحو 5 ملايين طن سنويا (من النفط). والغاز نحو 10 مليارات متر مكعب”.

ووقعت شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة “غازبروم” الروسية مذكرة تفاهم في يوليو/ تموز، بهدف تقديم المساعدة في تطوير حقول النفط والغاز.

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بالإضافة إلى ذلك، تتضمن المذكرة عمليات لتبادل الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية بين الجانبين، وتنفيذ مشاريع الغاز الطبيعي المسال، وبناء خطوط أنابيب الغاز للتصدير، وبحسب وكالات الأنباء الإيرانية، يبلغ حجم الصفقة المحتملة بين الشركتين 40 مليار دولار.