بايدن يقول إنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيلتقي بوتين على هامش قمة العشرين

لم يحسم الرئيس الأمريكي جو بايدن قراره بعد بشأن لقاء محتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في مدينة بالي الإندونيسية.

موسكو – سبوتنيك. وقال بايدن، في تصريحات صحفية خلال تفقده أضرار الإعصار “إيان” في ولاية فلوريدا، اليوم الخميس: “لم يحسم الأمر بعد وسنرى”، إجابة على سؤال عما إذا كان يخطط للقاء بوتين على هامش قمة العشرين.

وصرحت السفيرة الروسية في إندونيسيا ليودميلا فوروبييفا، الشهر الماضي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في نوفمبر/تشرين الثاني في جزيرة بالي الإندونيسية، شخصيا، لكن الكثير سيعتمد على الوضع.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إن قرار مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين المقررة في إندونيسيا، في نوفمبر المقبل، يعتمد على عدة عوامل يلزم أخذها في الاعتبار قبل اتخاذ القرار.

وأعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في وقت سابق، أن قرار شكل مشاركة روسيا في مجموعة العشرين، سيتم اتخاذه قبل القمة مباشرة.

سفيرة روسيا لدى إندونيسيا: مشاركة بوتين في قمة الـ20 تعتمد إلى حد كبير على الوضع في العالم