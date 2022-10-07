الدفاع البيلاروسية: قوات "الناتو" قرب حدودنا قد تخلق مجموعات ضاربة ضدنا وضد وروسيا

أعربت بيلاروسيا عن مخاوفها بسبب وجود قوات حلف شمال الأطلسي “الناتو” بالقرب من حدود البلاد، مشيرة إلى أن هذه القوات يمكن أن تُنشئ مجموعات ضاربة ضد البلاد وضد روسيا الاتحادية.

وقال وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، إن “قوات الناتو الموجودة بالقرب من الحدود يمكن أن تصبح أساسا لخلق مجموعات ضاربة ضد الجمهورية وروسيا”.

وبحسب التصريحات التي نقلتها قناة الدفاع البيلاروسية على “تلغرام”، تابع خرينين: “اليوم نحن نعتبر بشكل لا لبس فيه أن تشكيلات الناتو المنتشرة في البلدان المجاورة يمكن أن تصبح أساسًا لتشكيل مجموعات ضاربة ضد روسيا الاتحادية وجمهورية بيلاروس، كأقرب حليف لها”.

وبحسب خرينين، على الرغم من عدم وجود مؤشرات واضحة في الوقت الحالي على استعدادات فورية لشن العدوان، لا يزال هناك خطر من احتمال انتشار القوات بالقرب من حدود بيلاروسيا ضد البلاد.

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وقال الوزير البيلاوروسي إن هذا يؤكد “الزيادة غير المسبوقة في وجود التشكيلات العسكرية الأمريكية وحلف شمال الأطلسي في منطقة أوروبا الشرقية”.